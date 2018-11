Palfinger kommt in MSCI-Index - Aktie zieht stark an

Die Aktie des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers Palfinger hat sich am Mittwochnachmittag an der Wiener Börse nach einer geplanten Index-Aufnahme mit satten Kursgewinnen von zehn Prozent bei 27,65 Euro gezeigt. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den ATX gab moderate 0,14 Prozent auf 3.138,18 Zähler nach.

Der US-Index-Anbieter MSCI Inc. gab bereits gestern Änderungen bei den Zusammensetzungen der MSCI Global Small Cap Indizes bekannt. Per 30. November sollen die Palfinger-Titel anstatt der Polytec-Papiere in den MSCI Austria Index aufgenommen werden. Die Polytec-Aktie tendierte im Verlauf mit minus 0,74 Prozent bei 9,33 Euro.

Autozulieferer Polytec (Börsewert 208 Millionen Euro) hat im Vorjahr bei 676 Millionen Euro Umsatz 38 Millionen Euro verdient. Palfinger (Börsewert eine Milliade Euro) erzielte bei knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz einen Gewinn von 53 Millionen Euro.

(APA)