Ölpreis rutscht in Bärenmarkt

Wien. Der Ölpreis hat ziemlich turbulente Wochen hinter sich. Seit seinem Hoch im Oktober ist der Preis für ein Fass Rohöl um über 20 Prozent gefallen. Bei Rückgängen dieser Größenordnung wird im Allgemeinen von einem Bärenmarkt gesprochen.

Allein am Dienstag dieser Woche kam es bei den Sorten Brent und WTI zu einem Kursrutsch von über sechs und sieben Prozent. Die nordamerikanische Sorte WTI war seit drei Jahren nicht mehr so stark binnen eines Tages eingebrochen. Der Preis fiel auf ein Einjahrestief. Am gestrigen Mittwoch war dann wieder eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen zu sehen.

Doch was war passiert? Hinter dem steilen Kursverfall von Dienstag dürfte US-Präsident Donald Trump stecken. Er hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter verlautbart, dass die Ölpreise wegen des derzeitigen Angebots deutlich niedriger sein sollten. In der Tat gibt es derzeit ein Überangebot auf dem Markt. Denn Saudiarabien, aber auch Russland haben ihre Produktion ausgeweitet. Selbst die USA waren in den vergangenen Wochen in der Lage, Ölbestände aufzubauen.

Über den Sommer hatte die Angst vor den Auswirkungen der US-Sanktionen gegen den Iran zu einem starken Anstieg der Preise geführt, weshalb sich einige Staaten dazu entschieden, den Ölhahn aufzudrehen. Die Preise gerieten dann aber so sehr ins Rutschen, dass die Saudis zu Wochenbeginn eine Förderkürzung ankündigten, obwohl sie zuvor maßgeblich für ein größeres Angebot verantwortlich waren.

Verbrauch steigt langfristig

Nun sprach sich auch das Ölförderkartell Opec, dem die Saudis angehören, für Produktionskürzungen aus. Im kommenden Jahr soll es zu deutlichen Reduktionen kommen. Generalsekretär Mohammad Barkindo warnte zudem, das zunehmende Angebot von Förderländern außerhalb des Kartells beginne „alarmierende“ Züge anzunehmen. Unklar ist, ob die Opec damit die USA meinte. Die US-Energiebehörde gab in dieser Woche nämlich ihre neue Schätzung für die US-Schieferölproduktion bekannt. Diese soll im Dezember auf eine Rekordmenge steigen, schreiben die Analysten der Commerzbank.

In ihrem kürzlich veröffentlichten Monatsbericht rechnet die Opec für 2019 nun mit einer rückläufigen Nachfrage. Das Kartell hatte seine Prognose heuer bereits einmal gesenkt. Langfristig sollte der Ölverbrauch aber steigen, prognostiziert die internationale Energieagentur. (nst)

