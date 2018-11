"Apple-Opfer" ams: Erst Kurssturz - jetzt Gewinnwarnung

So schnell kann's gehen: Im März noch auf Rekordhoch, seither 77 Prozent verloren und auf Zweijahrestief. Die Rede ist von der Aktie des steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams, die an der Börse in Zürich notiert und dort lange Zeit ein Liebling der Anleger war. Schließlich glänzte das Hightech-Unternehmen mit Sitz in Premstätten und weltweit 11.000 Mitarbeitern mit hohen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn - und mit Topkunden wie iPhone-Hersteller Apple.

–

Aber weil die Augen aller gerade auf Apple gerichtet sind - kein anderer Konzern ist so viel wert, kein anderer Konzern verdient so viel Geld - kam und kommt es bei jeder Meldung über allfällige iPhone-Verkaufs- oder Produktionsrückgänge zu heftigen Reaktionen. So diese Woche: Am Montag brach das ams-Papier um 22,4 Prozent ein, gestern nochmals um fast zehn Prozent auf weniger als 28 Franken, macht fast 28 Prozent Kursverlust binnen drei Tagen.

ams steht mit seinen Kursstürzen nicht alleine da. Sämtliche Apple-Zulieferer sind bei Anlegern in Ungnade gefallen. Auslöser der Kettenreaktion war am Montag eine Gewinnwarnung des US-Unternehmens Lumentum, dessen namentlich nicht genannter Großkunde weniger Komponenten abruft. Lumentum sackte an der Börse um mehr als 30 Prozent an. Der britische Chiphersteller IQE schickte am Dienstag eine Gewinnwarnung hinterher, ebenfalls mit gekürzten Orders eines Großkunden begründet. IQE verlor an der Börse binnen drei Tagen mehr als 40 Prozent.

Signifikanter Rückgang im Schlussquartal

Beobachtern zufolge gibt es schon eine ganze Weile Anhaltspunkte, wonach der Absatz der neuen iPhone-Modelle bei Apple hinter den Erwartungen zurückbleibt. Erst Anfang November berichtete die japanische Nachrichtenagentur Nikkei von Plänen der beiden Zulieferer Foxconn und Pegatron, die Produktionslinien für das iPhone XR nicht weiter auszubauen.

Mit einer Gewinnwarnung auch von ams war deshalb gerechnet worden, sie kam in der Nacht auf Donnerstag. Aufgrund kürzlicher Nachfrageänderungen seitens eines wichtigen Kunden rechnet das Unternehmen für das vierte Quartal nur noch mit einem Umsatz von 480 bis 520 Millionen Dollar. Bislang waren 570 bis 610 Millionen Dollar angepeilt. Für die bereinigte operative Ergebnismarge im vierten Quartal erwartet ams nun einen Prozentwert im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich. In der Marge ist der Aufwand für Akquisitionen und für aktienbasierte Vergütung nicht eingerechnet. Bislang hatte ams eine EBIT-Marge von 16 bis 20 Prozent anvisiert.

Im dritten Quartal hatte ams den Umsatz um 57 Prozent auf 480 Millionen Dollar gesteigert. Damit kehrte der Lieferant von Sensorik für die 3D-Gesichtserkennung auf den Wachstumspfad zurück, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal eine Wachstumsdelle wegen dem Modellwechsel bei den iPhones erlitten hatte.

Das steirische erwartet weiterhin eine starke Zunahme der liquiden Mittel sowie einen deutlich positiven Free Cash Flow im vierten Quartal, wie es weiter hiess. Die Nachfrage der Kunden im Consumer-Bereich werde immer volatiler und damit auch die Geschäftsplanung, hiess es weiter. Dies werde nach Einschätzung von ams nicht abnehmen. Infolgedessen beendet der Konzern die bisherige Bezugnahme auf spezifische Zeiträume bei seinen mittelfristigen Zielen für Wachstum und Profitabilität. ams erwartet ein jährlich zweistelliges Umsatzwachstum in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der bereinigten operativen Ergebnismarge in Richtung seines Ziels von 30 Prozent.

Kurzer Kurssturz am Donnerstag

Apple-Zulieferer ams war am Mittwoch an der Börse 2,35 Milliarden Franken wert. 27,86 Franken standen auf dem Kurszettel. Die nächtliche Gewinnwarnung lösten den nächsten Kurzsturz aus. Gleich zu Handelsbeginn sackte das Papier um 9,5 Prozent auf 25,22 Frankekn ab. Das war der niedrigste Wert seit Sommer 2016. Freilich: Der Kurssturz war von kurzer Dauer. Schon um 9:30 Uhr waren alle Verluste aufgeholt, die Aktie lag sogar mit fast drei Prozent im Plus.

Im Vorjahr hat der steirische Konzern erstmals mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt und dabei 89 Millionen Euro verdient. Die Umsatzerwartungen der Analysten für 2019 lagen bisher bei mehr als zwei Milliarden Euro.