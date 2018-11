Ausverkauf lässt Bitcoin auf tiefsten Stand seit 13 Monaten fallen

Der Ausverkauf bei Bitcoin setzt sich fort: Die Kryptowährung fiel am Montag an der Handelsplattform Bitstamp um mehr als fünf Prozent auf 5173 Dollar und damit den tiefsten Stand seit 13 Monaten. "Es herrscht die absolute Ausverkaufsstimmung am Markt", sagte Kryptodevisen-Experte Timo Emden von Emden Research. "Investoren steht derzeit die Unsicherheit ins Gesicht geschrieben." Als Grund sehen Branchenkenner eine technische Aufspaltung der Bitcoin-Schwesterwährung Bitcoin Cash. Bereits im vergangenen Jahr sorgte eine solche technische Teilung (hard fork) von Bitcoin für Turbulenzen an den Kryptobörsen. Daraus entstand damals Bitcoin Cash.

Seit Anfang November verlor der Kurs von Bitcoin über 1200 Dollar. Damit liegt die größte und bekannteste Kryptowährung inzwischen nur noch bei rund einem Viertel ihres Rekordhochs von Ende 2017. Sollte der Kurs unter die Marke von 5000 Dollar rutschen, rechnen Experten damit, dass es noch schneller abwärts geht. "Ein signifikantes Reißen der psychologischen Marke von 5000 US-Dollar könnte Börsianer in den Panikmodus versetzen", sagte Emden. Denkbar wäre dann ein Rutsch bis auf 3000 Dollar.

(Reuters)