Casino-Verkauf bringt Versicherer Uniqa ein Gewinnplus

In den ersten drei Quartalen stieg der Gewinn vor Steuern des Versicherers Uniqa um 17,1 Prozent auf 212,4 Millionen Euro, wie der in 18 Ländern in Mittel- und Osteuropa tätige Konzern am Mittwoch mitteilte. Der zu Jahresbeginn abgeschlossene Verkauf der Casino-Beteiligung spülte Uniqa 47,4 Millionen Euro in die Kassen.

Die verrechneten Konzernprämien seien bei 4,04 Milliarden Euro stabil geblieben. Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) habe sich aufgrund der verbesserten Kostensituation auf 96,6 Prozent nach 97,1 Prozent verbessert. Die Prognose für 2018 bekräftigte der Wiener Versicherer. Der Gewinn vor Steuern soll zulegen, die Prämieneinnahmen stabil bleiben und die Dividende in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen. 2017 hatte Uniqa vor Steuern 242 Millionen Euro verdient und eine Dividende von 51 Cent gezahlt.

(APA)