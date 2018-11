Kingfisher schwächelt in Frankreich - Aktie auf Mehrjahres-Tief

Schwache Umsätze und ein schwächelndes Geschäft in Frankreich von Europas zweitgrößter Baumarktkette Kingfisher haben Anleger am Mittwoch verstimmt. Die Aktien fielen an der Londoner Börse um mehr als fünf Prozent auf ein Sieben-Jahres-Tief von 233 Pence.

Der mitten in einem Umbau steckende Konzern will sich auf Länder konzentrieren, in denen er marktführend ist oder werden könnte. In Russland, Spanien und Portugal sei das nicht in Sicht, deswegen will sich Kingfisher aus diesen Märkten komplett zurückziehen. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere Strategie um, uns stärker und effizienter auf unsere Hauptmärkte zu konzentrieren", sagte Konzernchefin Véronique Laury.

In dem Ende Oktober abgelaufenen Berichtszeitraum setzte Kingfisher mit insgesamt 3,04 Milliarden Pfund rund 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum um. Auf vergleichbarer Basis schrumpften die Erlöse allerdings um 1,3 Prozent. "Das sind enttäuschende Zahlen", urteilten die Analysten von Jefferies. Vor allem die anhaltenden Einbußen bei Castorama in Frankreich kämen zur Unzeit. In den zur Gruppe gehörenden Castorama-Märkten in Frankreich brachen die Umsätze im dritten Quartal um 7,3 Prozent ein. Das Vertrauen der Investoren in den Restrukturierungsplan von Kingfisher scheine zu schwinden, hieß es bei Jefferies.

Seit Jahresbeginn haben die Aktien von Kingfisher rund 27 Prozent verloren. Einen schnellen Weg aus der Krise gebe es für das Castorama-Geschäft trotz aller Bemühungen nicht, teilte das Unternehmen mit. Der Margenausblick dort sei unsicherer geworden, was unter anderem auch an der jüngsten Streikwelle in Frankreich liege.

(Reuters)