Warum Blackrock fast alles gehört

Wien. Auch Andritz gehört jetzt Blackrock – zumindest zu fünf Prozent. Größter Aktionär des steirischen Anlagebauers ist zwar nach wie vor die Custos Privatstiftung von Andritz-Chef Wolfgang Leitner mit 30 Prozent. Doch der weltgrößte Vermögensverwalter hat aufgestockt und hält nun über diverse Tochtergesellschaften 4,85 Prozent des Grundkapitals, wie Andritz mitteilte. Wirklich spektakulär ist das nicht. Blackrock verwaltet 6,3 Billionen Dollar und hat Anteile an fast jedem namhaften Unternehmen weltweit. Auch an fast allen ATX-Firmen ist Blackrock beteiligt. Vier Prozent der Erste-Bank-Aktien oder 3,5 Prozent der Voestalpine-Anteilsscheine befinden sich in der Hand des 1988 gegründeten US-Unternehmens, das in den vergangenen Tagen vor allem in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)