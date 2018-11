Japanische Daikin kauft steirische AHT um 881 Millionen Euro

Ein halbes Jahr nach der 1,1 Milliarden Euro schweren Übernahme des niederösterreichischen Scheinwerfer-Herstellers ZKW durch die südkoreanischen LG-Gruppe angelt sich erneut ein asisatischer Milliardenkonzern ein heimisches Paradeunternehmen: Der Kühltechnikspezialist AHT Cooling Systems GmbH mit Stammsitz im steirischen Rottenmann wird von Daikin Europe N.V., einem Tochterunternehmer der japanischen Daikin Industries, Ltd., gekauft. Die Finalisierung der Akquisition ist nach Abschluss aller erforderlichen Prozesse für Jänner 2019 geplant. Der Kaufpreis: umgerechnet 881 Millionen Euro.

Die AHT Gruppe befand sich seit November 2013 im Besitz des Finanzinvestors Bridgepoint Capital. Daikin mit Hauptsitz in Osaka Daikin gilt als weltweiter Marktführer im Bereich der Klimatechnologie und ist mit 70.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 17,7 Milliarden Euro in über 150 Ländern aktiv.

Unter dem Schirm der Daikin Gruppe soll das Wachstums- und Technologieunternehmen AHT den bisherigen Erfolgskurs erfolgreich fortsetzen und aufgrund von wesentlichen Synergien im Produktportfolio und der weltweiten Präsenz noch erheblich erweitern können, heißt es in einer Mitteilung.

Mit einem Umsatz von 481 Millionen Euro ist AHT der weltweit führende Hersteller für steckerfertige gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme und beliefert mit einer innovativen und ökologisch vorteilhaften Produktpalette seit mehr als 35 Jahren alle namhaften Supermarkt- und Discountketten sowie Eiscreme- und Getränkehersteller.

Die global aufgestellte AHT-Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter und betreibt vier Produktionsniederlassungen in Österreich, China, Brasilien und den USA, zwölf Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie eine eigene Business Unit für Forschung und Entwicklung und Innovation.

AHT-Chef Frank Elsen: „Wir sind hocherfreut, nun als Teil der renommierten Daikin-Gruppe unsere führende Rolle in der Kältebranche weiter ausbauen und unseren Kunden zukünftig hochqualitative und nachhaltige Kältelösungen aus einer Hand liefern zu können. Unsere Werte und Geschäftsideen ergänzen sich ganz hervorragend, so dass wir gemeinsam sehr zuversichtlich für unsere Kunden, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten in die Zukunft sehen.“

Auf Expansion getrimmt.

AHT kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen war 1959 das österreichische Hauptwerk der deutschen Bauknecht-Gruppe. 1983 erfolgte die Gründung der Austria Haustechnik. Das Unternehmen startete 1998 an der Wiener Börse, wurde aber schon 2003 vom Finanzinvestor Quadriga für 35 Millionen Euro gekauft und von der Börse genommen. Quadriga reichte AHT dann an den deutschen Finanzinvestor Equita weiter, der 2006 aber wieder an Quadriga verkaufte.

Unter Eigentümer Bridgepoint, der vor fünf Jahren 585 Millionen Euro für AHT bezahlte, flossen in den vergangenen drei Jahren über 70 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Produkte, den Ausbau der Produktion in Österreich sowie in den Aufbau der neuen Produktionsstätten in Brasilien und den USA. Mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten in China konnte AHT zudem seine Herstellungskosten senken und gleichzeitig seinen Marktanteil in Europa weiter ausbauen.

Michael Davy, Partner bei Bridgepoint und Aufsichtsratsvorsitzender von AHT, sagte: "AHT hat sich in den letzten Jahren von einem weitgehend europäisch ausgerichteten Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter in seinem Segment entwickelt. Das Unternehmen hat entscheidend zur industrieweiten Umstellung von Geräten mit externem Kühlkompressor hin zu steckerfertigen Systemen beigetragen. Letztere sind im Vergleich zu traditionellen Systemen für Kunden einfacher zu installieren und kostengünstiger sowie umweltfreundlicher im Betrieb."

In einer Aussendung von Bridgepoint am Montag hieß es: "Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich steckerfertige Kühlsysteme weiterhin besser entwickeln werden als der globale Gesamtmarkt für Kühlgeräte. Die Gründe hierfür liegen in der zunehmenden Akzeptanz dieser Systeme, dem anstehenden Austauschzyklus bereits installierter Geräte sowie in der steigenden Verbrauchernachfrage nach gefrorenen und gekühlten Lebensmitteln."

Der neue AHT-Eigentümer aus Japan ist an der Börse umgerechnet 27,2 Milliarden Euro wert. Er hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Rekordgewinn von 1,46 Milliarden Euro erzielt.