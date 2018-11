Novartis-Augenheilsparte Alcon verspricht regelmäßige Dividenden

Ab 2020 dürfen die Eigentümer Ausschüttungen in bar erwarten, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Dienstag vor einer Alcon-Investorenveranstaltung in New York mitteilte. Das auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Unternehmen soll zudem rentabler werden. Unter Ausschluss von Sonderposten wird 2023 eine Betriebsgewinnmarge im niedrigen bis mittleren 20-Prozent-Bereich angepeilt. Aktuell liegt der Wert im hohen Zehn-Prozent-Bereich.

Alcon strebe eine Bonitätsnote an, die Investment Grade entspricht. Bei Akquisitionen will die Firma diszipliniert vorgehen und sich auf ergänzende Zukäufe, Lizenz-Vereinbarungen und Kooperationen konzentrieren.

Novartis bekräftigte, das die Transaktion, der die Aktionäre bei der Generalversammlung im Februar noch zustimmen müssen, in der ersten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden soll. Gelistet werden sollen die Alcon-Aktien wie bereits angekündigt an den Börsen in Zürich und New York.

(Reuters)