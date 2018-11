Drohende Strafzölle auf iPhones belasten Apple-Zulieferer

Die Aktien der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor und ams verloren am Dienstag bis zu 1,1 Prozent. Die Papiere des iPhone-Anbieters Apple büßten auf der Handelsplattform Tradegate 1,4 Prozent ein. Genährt wurden Spekulationen von einem Interview des US-Präsidenten Donald Trump im "Wall Street Journal". Wenige Tage vor seinem geplanten Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnete Trump es als "sehr unwahrscheinlich", auf die geplante Anhebung der Strafzölle zu verzichten. Außerdem brachte der US-Präsident Strafzölle auf iPhones und Computer ins Gespräch. Diese gehören zu den wichtigsten chinesischen Export-Gütern und waren bislang von Sonderabgaben ausgenommen. "Ich könnte den Zoll auf zehn Prozent festsetzen", sagte Trump. "Die Leute würden damit problemlos klarkommen."

Apple war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Firmenchef Tim Cook hatte sich wiederholt gegen Zollschranken ausgesprochen.

Die jüngsten Kursverluste des Elektronik-Anbieters, dessen Börsenwert im August die Marke von einer Billion Dollar und dann auch die Marke von 1,1 Billionen Dollar geknackt hatte, kratzen am Status als wertvollstes Unternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich rund 815 Milliarden Dollar musste Apple am Montag kurzzeitig an den Software-Konzern Microsoft abgeben. Bei Handelsschluss hatte Apple wieder die Nase vorn: mit einem Börsewert von 828,64 Milliarden Dollar. Mircrosoft ging mit 822,9 Milliarden Dollar Börsewert aus dem Rennen. Onlinehändler Amazon, heuer bereits die Nummer 2 hinter Apple, ist derzeit an der Börse 733,22 Milliarden Dollar wert.

(Reuters)