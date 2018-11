Bain Capital hat es auf die Lichtfirma Osram abgesehen

Bain Capital prüft unterrichteten Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot für den deutschen Hersteller von Beleuchtungsprodukten Osram Licht AG, der auf einen Marktwert von etwa 3,3 Milliarden Euro kommt. Die Private-Equity-Gesellschaft arbeite mit Finanzberatern an einer Bewertung des Geschäfts, sagten die Personen, die um Anonymität baten, da die Beratungen vertraulich sind. Auch andere potenzielle Bieter, darunter konkurrierende Buyout-Firmen, würden die frühere Siemens-Sparte ins Auge fassen, hieß es weiter. Das Interesse führe jedoch nicht zwangsläufig zu einem Deal, fügten die Personen an.

Vertreter von Osram und Bain lehnten eine Stellungnahme ab. Siemens ist vor einem Jahr aus dem Lichtgeschäft ausgestiegen, als der Münchner Konzern seine verbliebene Osram- Beteiligung von 17 Prozent für etwa 1,2 Milliarden Euro verkaufte.

Die Osram-Aktie, die im Jänner noch 79 Euro gekostet hatte, war am Montag um kapp 34 Euro zu haben. Übernahmephantasien sorgten am Dienstag für den größten Anstieg in fünf Jahren. Die Aktien verteuerten sich um knapp 20 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 40,40 Euro.

Das Münchner Unternehmen hat zwei Gewinnwarnungen hinter sich und befindet sich weiter im Umbau. Der operative Gewinn (Ebitda) schrumpfte im Geschäftsjahr 2017/18 (zum 30. September) um 13 Prozent auf 605 Millionen Euro, der Nettogewinn brach um fast die Hälfte auf 142 Millionen Euro ein. Grund dafür ist die schwächelnde Nachfrage aus der Autoindustrie, die selbst mit Absatzproblemen kämpft. Osram macht einen Großteil seines Geschäfts mit der Autobranche. Der Umsatz stieg - bereinigt um Zu- und Verkäufen - um zwei Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.

(Bloomberg/Reuters)