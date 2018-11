AirBnB holt sich Expertise von Amazon

San Francisco. Vor dem für kommendes Jahr erwarteten Börsengang wildert die Online-Wohnungsplattform AirBnB in den Gefilden von Amazon. Dave Stephenson werde Anfang Jänner der neue Finanzchef, kündigte AirBnB in der Nacht zu Dienstag an. Seit Februar ist das Unternehmen aus San Francisco ohne einen Verantwortlichen für Finanzthemen. Bei Amazon, wo Stephenson 17 Jahre tätig war, hatte er zuletzt als Vize-Präsident und Finanzchef für das internationale Online-Geschäft gearbeitet.

Finanzinvestoren schätzen den Wert von AirBnB auf rund 31 Mrd. Dollar (27,3 Mrd. Euro). In jüngster Zeit hat die Firma neue Dienste wie Luxus-Apartments ins Angebot aufgenommen, um das Wachstum anzuschieben. Heute ist das Unternehmen mit über fünf Millionen gelisteten Unterkünften in 191 Ländern und rund 81.000 Städten weltweit präsent. Zum Vergleich: Der weltgrößte Hotelkonzern Marriott hatte mit seinen rund 30 Marken Ende 2017 etwa 1,3 Millionen Zimmer im Angebot.

AirBnB soll außerdem 2017 den ersten Jahresgewinn geschafft haben. (Reuters/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)