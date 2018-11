LafargeHolcim erwartet gemächliches Wachstum

Der Schweizer Zementriese LafargeHolcim erwartet für 2019 eine leichte Wachstumsverlangsamung. Für das kommende Jahr peilt der Weltmarktführer nach Angaben vom Mittwoch ein um Zukäufe und Wechselkurseinflüsse bereinigtes Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent an. Die Prognose eines Wachstums von vier bis sechs Prozent im laufenden Jahr gelte weiterhin. Das operative Ergebnis dürfte 2019 um mindestens fünf Prozent anziehen nach einem Plus von drei bis fünf Prozent im laufenden Jahr. Anlässlich des Investorentages stellte das Zürcher Unternehmen zudem eine Beschleunigung des Schuldenabbaus in Aussicht. Bis Ende 2019 soll sich die Nettoverschuldung noch auf höchstens das Doppelte des operativen Ergebnisses belaufen.

(Reuters)