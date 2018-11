Investitionen in Konzernumbau belasten Ikea-Gewinn auf Jahre

Das operative Ergebnis des Möbelkonzerns Ikea sank in dem Ende August abgelaufenen Bilanzjahr 2017/18 um 26 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro, wie das schwedische Familienunternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz legte um zwei Prozent auf 37 Milliarden Euro zu. Ikea hat einen tiefgreifenden Konzernumbau angeschoben. Insgesamt habe der Konzern im Geschäftsjahr 2,8 Milliarden Euro etwa in Filialen, den Vertrieb und Kundensysteme investiert. Die Neuausrichtung werde auch in den kommenden drei Jahren auf das Ergebnis durchschlagen, teilte Ikea mit.

Der Konzern unterhält weltweit 367 Möbelhäuser. Wegen der wachsenden Marktmacht von Online-Händlern wie Amazon baut Ikea sein Internetgeschäft aus und testet als Alternative zu seinen großen, blau-gelben Einkaufszentren am Stadtrand kleinere Läden in Innenstädten.

Im Zuge dessen plant der Konzern in den kommenden Jahren auf der einen Seite den Abbau von 7500 Arbeitsplätzen vor allem in den zentralen Funktionen. Im Bereich Online und neuen Laden-Formaten sollen aber 11.500 neue Jobs geschaffen werden.

(Reuters)