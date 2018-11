Baukonzern Porr stellt stabile Dividende in Aussicht

Aktionäre des Baukonzerns Porr können auch für 2018 wieder mit einer Dividende von 1,10 Euro je Anteilsschein zu erhalten. Porr-Chef Karl-Heinz Strauß stellte am Donnerstag eine stabile Ausschüttung in Aussicht, weil ein gutes Jahresergebnis zu erwarten sei. In den ersten drei Quartalen stieg die Bauleistung um 21,3 Prozent auf 4,055 Milliarden Euro. Mit einer Vollauslastung in allen Segmenten war Österreich anteilig der wichtigste Markt. Das EBITDA konnte um 17,6 Prozent auf 130,3 Millinen Euro gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 9,9 Prozent auf 31,2 Millionen Euro, das Periodenergebnis lag bei 23,3 Millionen Euro.

Die Auftragsbücher sind so voll wie noch nie. Mit 6,837 Milliarden Euro erreichte der Auftragsbestand erneut einen Rekordwert und übertraf den Vorjahreswert um 17,7 Prozent. Der bedeutendste Auftragseingang im dritten Quartal war in Österreich der „Brenner Basistunnel“, der größte Tunnelbauauftrag in der Geschichte Österreichs. Der rund 18 km lange Bauabschnitt entspricht einem für Porr anteiligen Auftragsvolumen von 531 Millionen Euro.

Probleme hat Porr in Polen - auf das Land entfallen immerhin zwölf Prozent der Gesamtleistung des Baukonzerns. Vor allem in diesem Land habe sich der Trend eines anhaltenden Fachkräftemangels, von Engpässen bei Subunternehmern sowie steigenden Baupreise und Lohnkosten verstärkt, heißt es im Quartalsbericht. Die Überhitzung am dortigen Arbeitsmarkt habe heuer zu erheblichen Lohnkostensteigerungen sowie Engpässen in der Logistik geführt, und die Preise für Rohstoffe und Baumaterialien hätten sich teils zweistellig erhöht. Neue Aufträge würden aber schon das aktuelle Preisniveau reflektieren und damit eine gesunde Auftragssituation für die Zukunft abbilden. Jedoch könne sich Porr dem negativen Branchentrend nicht gänzlich entziehen, "Altaufträge in Polen wirken sich daher negativ auf das Ergebnis aus".

Die Porr beschäftigt rund 18.800 Mitarbeiter. Der nach der Strabag zweitgrößte österreichische Baukonzern ist an der Börse 658 Millionen Euro wert.