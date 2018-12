Voestalpine-Mitarbeiter kaufen Aktien für 64 Millionen Euro

Die Mitarbeiter der Voestalpine sind treue Aktionäre. Einmal mehr nehmen sie Millionen in die Hand, um ihren Anteil aufzustocken. Wie der Konzern am Montag mitteilte, ist für Ende März 2019 eine Kapitalerhöhung um rund 1,25 Prozent geplant. 2,2 Millionen neue Aktien sollen dabei ausschliesslich von der voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung gezeichnet werden. Der Ausgabebetrag je Anteilsschein wurde mit 29,24 Euro festgelegt. Im Summe muss die Mitarbeiter-Stiftung 64,328 Millionen Euro für den Aktienkauf berappen. Ihr Anteil am Grundkapital erhöht sich von bis rund 12,52 auf 13,58 Prozent. Zuzüglich halten Voestalpine-Mitarbeiter über Privataktien 1,27 Prozent am Konzern.

Die Mitarbeiterbeteiligung innerhalb der Voestalpine sei vor 18 Jahren als gemeinsames Projekt von Management und Betriebsrat in Österreich ins Leben gerufen und mittlerweile auf elf weitere Länder ausgerollt worden. Im Zuge der Privatisierung wollte der Konzern damit eine starke Kernaktionärsbasis schaffen. "Ihr Aktienbesitz gibt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, direkt am wirtschaftlichen Erfolg teilzuhaben, und erhöht auf diesem Wege auch die Identifikation mit dem Unternehmen", so Konzernchef Wolfgang Eder.

Derzeit gehören mehr als 25.000 Beschäftigten und Ex-Mitarbeitern aus 150 europäischen Konzerngesellschaften etwas über 24 Millionen Aktien an dem Unternehmen. In Österreich werde die Beteiligung "hauptsächlich mittels Anteilen aus Kollektivvertragserhöhungen" sowie in deutlich geringerem Ausmaß über in Aktien ausgewechselte Prämienanteile finanziert. Die Mitarbeiter bekommen entsprechend dieser Beiträge Aktien zugeordnet. In den anderen Ländern erwerben die Mitarbeiter individuell Aktien. Die Mitarbeiterbeteiligung wird von der Voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung verwaltet.

Die Mitarbeiter der Voestalpine sind aktuell der zweitgrößte Aktionär des Konzerns - hinter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die rund 15 Prozent hält. Drittgrößter Einzelaktionär ist die Oberbank mit einer Beteiligung zwischen 5 und 10 Prozent.

(APA)