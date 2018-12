Versicherer Zurich sieht sich auf Kurs zu Finanzzielen

Die Zurich Insurance Group hat ihre Finanzziele bekräftigt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um die Vorgaben für den Zeitraum 2017 bis 2019 in vollem Umfang zu erreichen, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Zusammen mit einer starken Kapitalbasis bestehe eine gute Grundlage für eine attraktive und steigende Dividende.

Der Versicherer peilt unter anderem nach Steuern einen Betriebsgewinn von mehr als zwölf Prozent des Kapitals an. 2017 waren es 12,1 Prozent und in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 12,3 Prozent. Die Kosten will der Konzern bis Ende 2019 um 1,5 Mrd. Dollar (1,3 Mrd. Euro) senken. Bis zum Ende dieses Jahres sollen 1,1 Mrd. Dollar erreicht werden. An die Aktionäre sollen 75 Prozent des Gewinns oder mehr ausgeschüttet werden. Die zuletzt bezahlte Dividende von 18 Franken (15,86 Euro) je Aktie gilt als Untergrenze.

(Reuters)