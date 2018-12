Exit vom Brexit? Nervosität vor Mays Erklärung im Parlament

Die britische Regierung will die Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament Medienberichten zufolge verschieben. Das meldete unter anderem die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Bestätigen konnte ein Regierungssprecher das auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber zunächst nicht. Der Termin war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnete sich immer deutlicher ab. Das Kabinett war am Vormittag zu einer dringenden Telefonkonferenz einberufen worden. Am Nachmittag (16.30 Uhr MEZ) will sich Premierministerin Theresa May nach Angaben der Labour-Fraktion vor dem Parlament äußern.

Es wird weitgehend damit gerechnet, dass der Vertrag in seiner jetzigen Form im Unterhaus abgelehnt wird. Die Alternativen wären ein ungeordneter Austritt aus der EU oder womöglich gar kein Brexit.

Die Unsicherheit über die Parlamentsabstimmung über den Brexit-Austrittsvertrag hat am Montag die Stimmung an der Londoner Börse belastet. "Investoren sollten langsam die Möglichkeit von Neuwahlen und einer Labour-Regierung einpreisen", sagte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com. Sollte Premierministerin Theresa May mit ihren Vertragsplänen für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) im Parlament scheitern, könne es an den britischen Aktienmärkten weiter bergab gehen. Das sich aber dann wohl auch abschwächende Pfund könne schlimmere Verluste verhindern, weil die Börsenschwergewichte den Hauptteil ihrer Geschäfte im Ausland machten.

Das Pfund Sterling verlor am Montag 0,6 Prozent auf 1,2651 Dollar bwz. ein Prozent auf 1,1069 Euro. Der Leitindex "Footsie" notierte knapp im Minus bei 6773 Punkte. Unter Druck standen besonders die Aktien konjunkturabhängiger Werte. So verloren die Energieversorger Centrica und SSE je rund drei Prozent. Titel von Bauunternehmen wie Berkeley Group, Persimmon, Taylor Wimpey und Barratt Development gaben 0,4 bis 1,6 Prozent ab.

(Reuters)