Zara-Mutter Inditex enttäuscht die Analysten

Wien. Während deutsche Modehändler unter schwierigen Marktbedingungen leiden, läuft das Geschäft der spanischen Zara-Mutter, Inditex, gut. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 18,4 Mrd. Euro. Beim Gewinn gab es einen Zuwachs von vier Prozent auf 2,4 Mrd. Euro. Das Unternehmen verdiente damit so viel wie noch nie in diesem Zeitraum. Doch haben Währungseffekte das Wachstum gebremst. Bei Inditex fallen die Kosten in Euro an, einen Großteil des Umsatzes erwirtschaftet der Konzern aber außerhalb der Eurozone. Vorstands- und Verwaltungsratschef Pablo Isla zeigte sich zufrieden mit dem Wachstum auf allen Märkten. Das Unternehmen will sich weiter darauf konzentrieren, Online- und stationären Handel komplett miteinander zu verknüpfen.

Analysten waren mit den Ergebnissen der Spanier indes nicht zufrieden. Die Aktie fiel um vier Prozent. „Wir glauben, dass der Modemarkt weiterhin vor strukturellen Herausforderungen steht, und Inditex ist nicht mehr am besten positioniert“, so die Experten der Bank of America Merrill Lynch. (ag.)

(APA/dpa)