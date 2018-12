Fünf österreichische Unternehmen zählen zu den innovativsten der Welt

Wien. Wenn Politiker und Unternehmenschefs nicht genau wissen, was passieren soll, reden sie gern von Fortschritt, Veränderung, Innovation. Aber was braucht es, damit aus vagen Visionen von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung handfeste Lösungen und Produkte werden? Schaut man sich die Liste der innovativsten Unternehmen der Welt an, scheint die Antwort klar: jede Menge Geld.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)