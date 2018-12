Amundi-Fonds kauft Bauteil im Wiener Media Quarter

Unter Strom

Die Weltneuheiten der LA-Autoshow

Auf der LA-Autoshow in Kalifornien rittern die Autokonzerne mit einigen Weltneuheiten um Aufmerksamkeit. Unter anderem steigt Jeep in die Pickup-Klasse ein, Mazda präsentiert neues Design und Audi sagt Tesla den Elektro-Kampf an.