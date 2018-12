Apple investiert Milliarden im eigenen Land

Cupertino. Da wird das Herz des US-Präsidenten, Donald Trump, höher schlagen: Der Technologieriese Apple expandiert in der Heimat und will eine Mrd. Dollar investieren. Geplant sei die Errichtung eines neuen Komplexes in Texas, teilte der Konzern mit. Dort sollen zunächst rund 5000 Jobs entstehen, später soll die Anzahl der Beschäftigten auf 15.000 anwachsen.

Derzeit arbeiten in Austin, Texas, bereits 6200 Menschen für Apple. Der neue Komplex ist unweit des bestehenden geplant, es sollen dort Forschung und Entwicklung, Technik und Kundenbetreuung angesiedelt werden. Der Konzern sei „stolz, neue Investitionen, Jobs und Möglichkeiten“ in Städte im ganzen Land zu bringen, erklärte Konzernchef Tim Cook. Apple will in den nächsten fünf Jahren zudem zehn Mrd. Dollar in US-Datenzentren investieren. (AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)