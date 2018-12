Finanzinvestor will Scout24 schlucken

München. Der Betreiber von Deutschlands führendem Wohnungs- und Häuser-Portal ImmobilienScout24 ist ins Visier von Finanzinvestoren geraten. Unter den Interessenten an Scout24 sei die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake, der bereits ein Immobilienportal in Großbritannien gehört, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf Eingeweihte. Scout24 ist auch in Österreich mit Online-Plattformen für Autos und Immobilien tätig und hat 2017 gebrauchtwagen.at übernommen.

Ein Verkauf dürfte mehr als fünf Mrd. Euro schwer werden. An der Börse war Scout24 am Freitag nach einem Kurssprung um 18 Prozent rund 4,4 Mrd. Euro wert. Finanzkreisen zufolge war das Unternehmen, das seit drei Jahren an der Börse gelistet ist, selbst auf die Suche nach einem Käufer gegangen. Ein Scout-24-Sprecher wollte sich nicht äußern.

Die im Nebenwerteindex MDAX gelistete Scout-24-Aktie erreichte mit zeitweise 42,5 Euro den höchsten Wert seit drei Monaten. Die Analysten des Brokerhauses Liberum rechnen mit einem Bieterwettkampf, der den Preis in die Höhe treiben könnte. Sie halten eine Bewertung von sechs Mrd. Euro für möglich.

Die Aktie des aus München und Berlin gesteuerten Konzerns, der auch die Anzeigenportale AutoScout24 und FinanceScout24 betreibt, hat seit dem Börsengang fast 40 Prozent zugelegt. Bald könnte sie wieder von der Börse verschwinden. (APA/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)