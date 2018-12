Milliardendeal in Strombranche

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB stößt seine zweitgrößte Sparte ab. Das Unternehmen verkauft sein Stromnetz-Geschäft an die japanische Hitachi, wie ABB am Montag mitteilte. Für den 80-Prozent-Anteil erhalte ABB rund 9,1 Milliarden Dollar. Zudem habe das Zürcher Unternehmen eine Option, die restlichen Anteile innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion ebenfalls zu veräußern.

Den Erlös aus dem Deal wolle ABB an die Aktionäre ausschütten. Der Konzern plane zudem eine Reorganisation des Geschäfts, die mittelfristig Kosteneinsparungen von jährlich 500 Millionen Dollar bringen soll. Den Divisionen solle mehr Eigenständigkeit eingeräumt werden, zudem werde die Verwaltung weiter abgespeckt.

Der Verkauf der Sparte wird den Umsatz von ABB ziemlich zusammenschrumpfen lassen, und zwar um ein Viertel. Das Unternehmen wird sich künftig noch viel stärker mit den Themen Automatisierungen und Robotik beschäftigen. Für Hitachi wiederum ist der Zukauf Teil der Bemühungen von Firmenchef Toshiaki Higashihara das breit aufgestellte Unternehmen zu restruktirieren. Hitachi bemüht sich gerade darum einer der größten Strom-Netzbetreiber der Welt zu werden.

Der aktivistische ABB-Investor und Großaktionär Cevian zeigt sich angesichts der geplanten Abspaltung der Stromnetz-Sparte und des Umbaus des Konzerns jedenfalls zufrieden. "Die angekündigten Maßnahmen sind die richtigen Schritte in der Entwicklung von ABB, sie stärken die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft", erklärte Cevian-Co-Gründer Lars Förberg am Montag. "Wir unterstützen die von Verwaltungsrat und Management eingeschlagene strategische Richtung voll und ganz." Investor Cevian hatte bereits seit Jahren gefordert, die Stromnetz-Sparte abzuspalten. Der Investor hält rund fünf Prozent an ABB.

(Reuters/Bloomberg)