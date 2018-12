Berg- und Talfahrt an den Börsen geht weiter

Die US-Börsen haben am Donnerstag im Frühhandel nach der Kursrally am Vortag deutlich tiefer notiert. Die massiven Kursschwankungen gehen an der Wall Street damit unverändert weiter.

Gegen 15.45 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um beachtliche 420,60 Einheiten oder 1,84 Prozent auf 22.457,85 Zähler, nachdem er am Mittwoch mit einem Zuwachs von mehr als 1.000 Punkten den stärksten Punktegewinn in seiner Geschichte verbucht hatte. Auf prozentueller Basis war der fünfprozentige Aufschlag das stärkste Plus seit dem März im Jahr 2009.

Der S&P-500 Index rutschte kurz nach Handelsstart 44,90 Punkte oder 1,82 Prozent tiefer auf 2.422,80 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel 117,89 Punkte oder 1,80 Prozent auf 6.436,47 Einheiten.

Neuerliche Spannungen mit China

Marktteilnehmer verwiesen auf erneute Sorgen vor zusätzlichen Spannungen im Wirtschaftskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump prüft Insidern zufolge ein schärferes Vorgehen gegen die beiden chinesischen Telekomfirmen und Netzwerkausrüster Huawei wie auch ZTE. Es gehe darum, den Ausnahmezustand mit Verweis auf Gefahren durch ausländische Kräfte zu erklären, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein solcher Erlass durch den Präsidenten würde dazu führen, dass US-Firmen keine Ausrüstung von Huawei und ZTE mehr kaufen dürften.

Im Dow Jones konnte keiner der 30 vertretenen US-Blue Chips zulegen. Mehr als zweiprozentige Verluste mussten die Aktien von Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs und United Technologie hinnehmen. Im Technologiebereich verbilligten sich Amazon um 2,5 Prozent. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet fielen um zwei Prozent. Netflix rutschten 2,2 Prozent tiefer.

Auf Unternehmensebene liegt nur eine dünne Meldungslage vor. Papiere von Visa verbilligten sich um 1,8 Prozent. Der Kreditkartenanbieter will den britischen Finanzdienstleister Earthport übernehmen.

Die Wiener Börse hat sich am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.705,26 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 8,85 Punkten bzw. 0,33 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -2,08 Prozent, FTSE/London -1,05 Prozent und CAC-40/Paris -0,36 Prozent. Nach festerem Start drehten die meisten europäischen Indizes im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Marktbeobachter verwiesen auf die starke Verunsicherung unter den Anlegern sowie auf die jüngste Berg- und Talfahrt der Börsen in New York und Tokio.

Auch die europäischen Aktienmärkte sind im Minusbereich. Das wilde auf und ab an der Wall Street führte bei den Anlegern zu Zurückhaltung. Im Frühhandel hatte noch der Rekordpunktegewinn des Dow Jones am Vorabend unterstützt. In einer Branchenbetrachtung in Europa ging es mit Aktien aus fast allen Sektoren in den Minusbereich. Am stärksten unter Verkaufsdruck standen die Titel von Versorgerunternehmen. Die Papiere des spanischen Stromversorgers Iberdrola verbilligten sich um satte 2,4 Prozent. Die Papiere des italienischen Energiekonzerns Enel kamen um 2,2 Prozent zurück.





