Ein Jahr, in dem fast alle Anlageklassen fielen

Wien. Gestern, Freitag, um 14.15 Uhr war es ausgestanden. Die Wiener Börse beendete den letzten Handelstag des Jahres im Plus. Auf Jahressicht hat der Index aber deutlich verloren – ebenso wie die meisten anderen Aktienindizes (siehe auch Seite 18). Fast überall überwogen die Verlierer, doch gab es auch Aktien, die hoch zweistellig zulegten. In Wien schaffte der Verbund seit Jahresbeginn ein Plus von 83 Prozent, der Caterer Do&Co legte um 71 Prozent zu.

Auch im DAX gab es zwei Unternehmen mit zweistelliger Plus-Performance: den Zahlungsabwickler Wirecard (42) und den Versorger RWE (18 Prozent). Bester Wert im Euro Stoxx 50 war übrigens ein Titel, den viele seit Jahren abgeschrieben haben: der finnische Netzwerkausrüster Nokia.

Dabei war das Handelsvolumen an Europas Börsen so gering wie seit 2000 nicht mehr, zeigen Bloomberg-Daten. Starke Ausverkäufe, steigende Volatilität, niedrige Bewertungen sowie Abflüsse von über 73 Milliarden Dollar reichten laut EPFR-Daten nicht aus, um die Volumina zu erhöhen. Das geringe Volumen sei auf die Unsicherheiten in Europa, wie den Brexit, zurückzuführen, hieß es.

Wer Aktien gemieden hat, war heuer (im Gegensatz zu den vergangenen Jahren) überwiegend gut dran. Da musste man gar nicht erst Aktien der Deutschen Bank (minus 56 Prozent seit Jahresbeginn) oder der Voestalpine (minus 47 Prozent) besitzen. Gewinnen konnte man lediglich mit Technologieaktien – aber auch nur knapp und auch nur auf Eurobasis. In Dollar hat auch der technologielastige Nasdaq 100 leicht nachgegeben.

Magere Sparbuchzinsen

So richtig fette Erträge konnte man aber auch abseits des Aktienmarkts nicht einfahren. Die Zinsen in Europa liegen bei null, erst nächstes Jahr könnte sich die EZB zu einer ersten Leitzinsanhebung seit Jahren durchringen. Für Sparbuchsparer bedeutet das, dass sie sich mit fast nichts begnügen müssen. Wie der Bankenrechner der Arbeiterkammer (www.bankenrechner.at) zeigt, erhält man für täglich fälliges Geld auf dem Sparbuch bestenfalls 0,5 Prozent (sieht man von speziellen Angeboten ab, die nur für Neukunden gelten).

Wer sein Geld in Bitcoin investiert hat, hat 72 Prozent verloren. Schwacher Trost: Hat man die Kryptowährung bereits seit zwei Jahren auf dem Depot, kann man sich noch immer über eine Verdreifachung freuen.

Immerhin: Anleger aus der Eurozone, die zu Jahresbeginn Gold erworben haben, können sich über ein leichtes Plus von drei Prozent freuen; hat man erst im September gekauft, sind es zehn Prozent. Ein bisschen erfüllt Gold doch noch die Erwartung, eine Krisenwährung zu sein.

Mit Rohstoffen insgesamt ging es aber nach unten; sogar auf Eurobasis gab der Bloomberg-Commodity-Index, der die Preisentwicklung von 20 Rohstoffen widerspiegelt, um sieben Prozent nach. Das ist vor allem dem Ölpreisverfall geschuldet. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zuletzt mit 45 Euro um 18 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Seit Oktober hat sich Öl gar um 40 Prozent verbilligt. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)