Hyundai schraubt Ziele zurück

Seoul. 7,4 Millionen Fahrzeuge hat der südkoreanische Autokonzern Hyundai im Vorjahr abgesetzt. Damit hat das Unternehmen mit seinen Marken Hyundai und Kia sein Absatzziel für 2018 in Höhe von 7,55 Millionen Autos das vierte Jahr in Folge verfehlt. Der Konzern will deshalb nun kleinere Brötchen backen, wenngleich Vorstandschef Euisun Chung sich trotzdem Zuwächse zutraut.

So erklärte der Manager in seiner Neujahrsansprache am Mittwoch, dass das Absatzziel des fünftgrößten Automobilherstellers der Welt für heuer 7,6 Millionen Fahrzeuge betrage. Das entspricht einer Steigerung von drei Prozent gegenüber 2018. An der Börse überwog die Skepsis der Anleger: Hyundai-Aktien verloren 3,8 Prozent und jene von Kia gaben um 2,7 Prozent nach.

Bei Hyundai läuft es seit Längerem schon nicht mehr rund. Fünf Jahre in Folge ist der Gewinn gefallen, verursacht vor allem durch schwächere Verkäufe in den USA und China, den beiden weltgrößten Automärkten. Um das Ruder in den USA herumzureißen, hoffen die Südkoreaner nun auf das neue SUV-Modell Santa Fe. Lange hatten sie den Trend zu den Geländelimousinen verpasst.

Appelle an die Mitarbeiter

„Die Unsicherheiten nehmen zu, da die Weltwirtschaft weiter schwankt. Auf der ganzen Welt werden Schutzmauern errichtet“, sagte Chung vor Hunderten von Angestellten in der Konzernzentrale in Seoul. „Intern stehen wir vor herausfordernden Aufgaben wie der Stabilisierung des Geschäfts auf wichtigen Märkten wie den USA und China, während wir gleichzeitig unsere Reaktionsfähigkeit verbessern müssen, um künftiges Wachstum voranzutreiben.“

Der Konzern will in diesem Jahr 13 neue Modelle oder Modelle mit Facelift auf den Markt bringen, darunter einen SUV der Premium-Tochtermarke Genesis sowie eine neue Version des für Hyundai wichtigen Modells Sonata (in Österreich i40). „Da auch die Konkurrenz neue Modelle bringt, wird es für Hyundai schwierig, den Marktanteil auf schwachen Märkten wie China, den USA oder Europa zu steigern“, so Sean Kim, Analyst bei Dongbu Securities. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)