Österreich strafft die Einlagensicherung

Wien. Mit 1. Jänner ist in Österreich die Reform der Einlagensicherung in Kraft getreten: Die bisher fünf sektoralen Einrichtungen wurden auf zwei reduziert – die Einlagensicherung Austria GesmbH bei der Wirtschaftskammer und die Sparkassen Haftungs GmbH. Ersterer gehören neben den Raiffeisen- und Volksbanken die Bank Austria sowie die Landes-Hypos und andere Banken an. Letztere ist für den Sparkassensektor sowie die Erste Bank zuständig. „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Reform:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)