Für Trump ist das Kursdebakel nur eine "Panne"

Für die US-Börsen war 2018 das schlechteste Jahrseit einer Dekade: Der Dow-Jones-Index hat fast sechs Prozent verloren, der Technolgie-Index Nasdaq fast vier Prozent. Besonders deutlich waren die Kurse im Dezember abgesackt. US-Präsident Donald Trump, der mit dem von ihm losgetretenen Handelsstreit mit China und der EU sowie Japan die Schwäche der Börsen selbst ausgelöst hatte, sieht das nicht so krass: Der jüngste Kursrutsch sei nur eine "Panne" ("glitch"), sagte er.

Sobald die verschiedenen Handels-Verträge der USA mit anderen Ländern unterschrieben seien, werde es an den Märkten wieder bergauf gehen, sagte Trump am Mittwoch vor Reportern. Ende Dezember hatte Trump dazu erklärt, es gebe Fortschritte in den Verhandlungen.

Am Mittwoch tendierten die US-Börsen ohne klare Richtung. Der Dow schloss ganz knapp im Plus. Zu den Gewinnern gehörten Bankenwerte. Goldman Sachs legten 2,4 Prozent zu, JPMorgan 1,2 und Bank of America ein Prozent. Das Büro der US-Bankenaufsicht OCC hatte zuvor mitgeteilt, die US-Geldhäuser seien gut aufgestellt, um noch schlechtere Marktbedingungen zu verkraften. Finanzminister Steven Mnuchin hatte bereits vor rund einer Woche erklärt, er habe mit den Chefs der sechs größten US-Banken telefoniert und diese hätten erklärt, genug Geld für die Kreditvergabe zur Verfügung zu haben.