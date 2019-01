AT&S senkt Umsatzprognose wegen schwacher Smartphone-Nachfrage

Der Leobener Halbleiterkonzern AT&S hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018/19 von plus sechs bis acht Prozent auf plus drei Prozent reduziert. Die EBITDA-Marge wurde in einer Aussendung mit 24 bis 26 Prozent bestätigt. "Der Vorstand sieht mittelfristig weiterhin sehr gute Chancen, um die Entwicklung von AT&S auch in Zukunft positiv zu gestalten", so das Unternehmen. Die Diversifizierungsstrategie und die Investitionen in neue Geschäftsfelder machten sich im aktuellen Umfeld bereits bezahlt.

Die aktuelle Nachfrageschwäche bei Smartphones und im Bereich Automotive habe durch das gut diversifizierte Produkt-, Technologie- und Kundenportfolio sowie den erfolgreichen Einstieg in das IC-Substrate-Geschäft abgefedert werden können, heißt es.

(APA)