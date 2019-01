Wer Netflix auf den Fersen ist

Wien. Hulu, das kennt hierzulande kaum jemand. Wie denn auch, der Videostreamingdienst ist in Europa nicht verfügbar, lediglich einzelne Inhalte über andere Anbieter. In den USA hat Hulu hingegen 25 Millionen Kunden. Im vergangenen Jahr sind mehr als acht Millionen neue hinzugekommen. „Wir haben mehr Abonnenten in den Vereinigten Staaten gewonnen als Netflix“, sagt Hulu-Chef Randy Freer dem Nachrichtensender CNBC. Freer hält es für realistisch, eines Tages mit seinem größten Konkurrenten gleichziehen zu können.

Netflix hat in den USA derzeit rund 58 Millionen Kunden – das entspricht rund der Hälfte aller US-Haushalte – und damit mehr als doppelt so viele wie Hulu. Doch kamen auf dem Heimmarkt zuletzt nur noch etwas über eine Million Abonnenten hinzu. Freilich, Hulu hat ein anderes Geschäftsmodell als Netflix und ist auch nicht an der Börse notiert, wiewohl es bereits 2010 Pläne dafür gab. Doch könnte Hulu für Netflix eines Tages möglicherweise gefährlich werden. Der Markt in den USA befindet sich derzeit im Umbruch.

Hinter Hulu stehen Medienkonzerne wie Disney, dem durch die Übernahme von 21st Century Fox bald 60 Prozent der Anteile gehören. Comcast und AT&T sind ebenso beteiligt.

Auch bei Hulu kann man, wie bei Netflix oder Amazon Prime, ein monatliches Bezahlabo wählen, doch ist das Basispaket (acht Dollar) nicht werbefrei. Für 40 Dollar gibt es zudem Livefernsehen und Fernsehen on demand. Mit Werbeerlösen konnte Hulu im vergangenen Jahr 1,5 Mrd. Dollar umsetzen – ein Plus von 45 Prozent.

Verluste schreibt Hulu dennoch, im dritten Quartal fiel ein Minus von 440 Mio. Dollar an. Das Unternehmen steckt viel Geld in Technologie und eigene Inhalte, von denen Netflix weitaus mehr im Angebot hat. Für diese musste Netflix in den vergangenen Jahren jedoch milliardenschwere Kredite aufnehmen, die dem Unternehmen in Zeiten steigender Zinsen zu schaffen machen könnten.

Im November teilte Firmenchef Reed Hastings mit, möglicherweise eine günstigere Netflix-Version in einigen Ländern auf den Markt bringen zu wollen – diese soll im Gegenzug mit einem geringeren Angebot einhergehen. Beobachter gehen davon aus, dass Netflix damit vor allem in jenen Ländern punkten will, die über ein geringes Pro-Kopf-Einkommen verfügen. Der Unterschied zu Hulu ist freilich auch, dass Netflix Kunden auf der ganzen Welt hat, zuletzt waren es knapp 140 Millionen. Gewinne schreibt man ebenfalls, im dritten Quartal lag das Plus bei rund 403 Mio. Dollar. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr wird das Unternehmen am 17. Jänner präsentieren.

Großkonzerne kommen

John Stankey, der Chef von Warner Media, das zu AT&T gehört, ist der Ansicht, dass der US-Markt zwischen zwei und zehn Online-Videoanbieter verkraften kann. Stankey sagt das freilich auch, weil Warner Media ebenfalls mit einem Streamingdienst in den Startlöchern steht. Eigenproduktionen sollen dort genauso zu sehen sein wie Blockbuster („Harry Potter“). Seher will man mit drei Varianten ködern. Time Warner (HBO, CNN) gehört übrigens erst seit dem vergangenen Jahr zu AT&T, das für die Übernahme 85 Mrd. Dollar auf den Tisch legte.

Auch Disney, das an Hulu mehrheitsbeteiligt ist, will noch 2019 mit Disney+ auf den Markt kommen. Für die Seher wird das zweifelsfrei von Vorteil sein. Die Disney-Aktie legte binnen dreier Jahre jedenfalls 20 Prozent zu, bei Netflix lag das Plus bei 200 Prozent, bei Amazon waren es 190.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)