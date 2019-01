Ein Altbauer müsste man sein

Wohl kaum eine Studie wurde in den vergangenen Jahren so heftig diskutiert wie die Untersuchung der Nationalbank über die Vermögensverteilung in Österreich. Anfang der Woche wurde nun die dritte Aktualisierung der auf einer Befragung von 3000 Personen basierenden Studie veröffentlicht. Die grundsätzliche Aussage unterscheidet sich dabei nicht von den beiden vorangegangenen Befragungen. So verfügen die obersten zehn Prozent der Verteilung über 56,4 Prozent des Nettovermögens (Vermögen abzüglich Schulden). Beim obersten Prozent sind es immer noch 22,6 des Wohlstands. Dem stehen die unteren 50 Prozent entgegen, die nur 3,6 Prozent des Vermögens in Besitz haben.



Die Validität dieser Zahlen ist allerdings wie bei den ersten beiden Befragungen mit gewissen Unsicherheiten behaftet.