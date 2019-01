Neuer Finanzchef bei Vorarlberger Milliardenkonzern Alpla

Der Vorarlberger Kunststoffverpackungshersteller Alpla Werke GmbH hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Der 34-jährige Philipp Lehner, Sohn von CEO Günther Lehner, übernahm bereits zum Jahreswechsel die Funktion von Georg Früh, teilte Alpla mit. Günther Lehner sprach von einem "wichtigen Schritt für einen vorausschauend geplanten Generationenwechsel an der Unternehmensspitze".

Philipp Lehner ist schon seit 2014 im Familienunternehmen tätig, zuletzt in der Funktion des Regional Managers Nordamerika. Als CFO verantwortet er die Bereiche Finanzen, Informationstechnologie, Digitalisierung und Human Resources. Lehner absolvierte Studien in China, London und Boston und arbeitete vor seinem Wechsel zu Alpla in der Finanz- und Beratungsbranche. "Ich bin stolz, die Zukunft unseres Familienunternehmens in meiner neuen Rolle mitgestalten zu können", sagte Philipp Lehner. Vater Günther Lehner bedankte sich bei Georg Früh, der zukünftig Family Office-Aufgaben wahrnehmen werde. Früh war bei Alpla über 30 Jahre in führenden Positionen tätig, den Finanzbereich hatte er seit 1999 geleitet.

Die Alpla Werke GmbH mit Sitz in Hard bei Bregenz ist nach Anzahl der Beschäftigten das mit Abstand größte Vorarlberger Unternehmen. An 178 Standorten in 46 Ländern beschäftigt das Unternehmen rund 20.800 Arbeitnehmer, davon über 1.000 in Vorarlberg. Der Umsatz im Jahr 2017 belief sich auf 3,4 Milliarden Euro.

(APA)