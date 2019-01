Wirecard startet optimistisch ins neue Jahr

"Wir hatten ein sehr starkes viertes Quartal, das die Entwicklung des dritten Quartals vollkommen fortsetzt", sagte Wirecard-Vorstandschef Markus Braun der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Digitalwirtschafts-Konferenz DLD in München. "Auf dieser Basis bestätigen wir unser Ziel vollkommen."

Der Dax-Konzern aus Aschheim bei München hatte sich für das vergangene Jahr einen Anstieg des Betriebsgewinns (Ebitda) auf 550 bis 570 Millionen Euro vorgenommen. Ein Jahr zuvor waren es 413 Millionen Euro.

"Außerdem können wir sagen, dass die ersten Indikationen für 2019 sehr gut sind. Was den Umsatz betrifft, sind wir sehr gut in das Jahr gestartet", fügte der Wirecard-Chef hinzu. "Deswegen sind wir sehr optimistisch. Ich denke, dass 2019 ein sehr starkes Jahr für Wirecard sein wird." Braun bekräftigte die Erwartung, den Betriebsgewinn im laufenden Jahr auf 740 bis 800 Millionen Euro zu steigern.

Wirecard wickelt Online-Zahlungen zwischen Händlern, Verbrauchern und Banken ab und kassiert dafür Gebühren. Damit profitiert das Unternehmen davon, dass weltweit immer mehr Menschen im Internet einkaufen oder an der Supermarkt-Kasse mit ihrem Smartphone bezahlen.

Wirecard hatte zuletzt seine Kooperationen ausgeweitet. So bieten Wirecard und der Uhrenhersteller Swatch kontaktloses Bezahlen per Armbanduhr an Ladenkassen an. Auch Apple, die Deutsche Bahn und die Supermarkkette Real zählen zu den Partnern des Zahlungsabwicklers.

Die Wirecard-Aktie war im vergangenen Jahr trotz schwankender Kursentwicklung insgesamt mit einem Plus von 42,7 Prozent der größte Gewinner aller Dax-Werte. Der Zahlungsdienstleister hatte im September die Commerzbank aus dem deutschen Leitindex verdrängt.

(Reuters)