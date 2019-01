Deutsche Börse übertrifft eigene Gewinnprognose deutlich

Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr ihre Gewinnprognose nach vorläufigen Zahlen klar übertroffen. Der Vorstand des Betreibers der Frankfurter Wertpapierbörse und der größten europäischen Terminbörse Eurex geht davon aus, dass der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss 2018 um rund 17 Prozent gestiegen ist, wie das Unternehmen am Dienstagabend in einer Pflichtveröffentlichung mitteilte. Ursprünglich hatte der Konzern mit einem Wachstum des Nettoergebnisses von mindestens zehn Prozent gerechnet.

Das Unternehmen profitierte zuletzt von den teils heftigen Schwankungen an den Börsen im Zusammenhang mit diversen politischen Krisen in aller Welt und dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Unternehmen verdient sowohl am Wertpapierhandel - bei steigenden und fallenden Kursen - als auch bei Absicherungsgeschäften an der Eurex.

(Reuters)