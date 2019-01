Umsatz bei IBM steigt wieder

Armonk. Der mit hohen Investitionen angestoßene Konzernumbau beim weltgrößten IT-Dienstleister, IBM, trägt langsam Früchte. Erstmals seit 2011 steigerte der US-Konzern trotz des starken Dollar im Gesamtjahr 2018 seinen Umsatz. Im Weihnachtsquartal gingen die Erlöse jedoch wegen des schrumpfenden Traditionsgeschäfts mit Software und Großrechnern um drei Prozent auf knapp 21,8 Mrd. Dollar (19,2 Mrd. Euro) zurück, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte.

Anleger zeigten sich trotzdem nicht enttäuscht und konzentrierten sich auf den Gewinnausblick für das laufende Jahr, der höher als erwartet ausfiel, und die gute Auftragslage. Die Aktie lag am Mittwoch vorbörslich deutlich im Plus.

Weniger Rechner, mehr Cloud

IBM will 2019 seinen operativen Gewinn je Aktie auf mindestens 13,90 Dollar steigern. Firmenchefin Ginni Rometty – eine der wenigen Frauen an der Spitze eines US-Technologieunternehmens – richtet IBM auf wachstumsstärkere Cloud-Dienste, Datenanalyse-Lösungen und Dienstleistungen rund um Cybersicherheit aus.

Der Umbau gestaltet sich allerdings holprig. Das schlägt sich auch im Aktienkurs nieder. Seit 2013 hat das Papier mehr als 40 Prozent seines Werts verloren, und allein seit September des Vorjahres ging es um ein Fünftel nach unten. Für IBM ist es weiterhin schwierig, die Erlöse auszubauen. Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr der Kauf des Software-Spezialisten Red Hat für 34 Mrd. Dollar. Es handelt sich um die teuerste Übernahme in der 100-jährigen Firmengeschichte, die Investoren auch verunsicherte. Finanzchef James Kavanaugh versicherte nun Analysten, bei Kunden sei die Akquisition „überaus positiv“ aufgenommen worden. Wie stets in der jüngeren Vergangenheit sorgte die Cloud-Sparte auch im vergangenen Jahr für Wachstum. Ihr Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 19,2 Mrd. Dollar. IBM konzentriert sich darauf, Unternehmen dabei zu helfen, verschiedene Cloud-Plattformen zusammenzuführen. Mit dieser Strategie wollen sie sich von Amazon, Microsoft und Google abheben.

Die Gesamterlöse von IBM legten im abgelaufenen Jahr um ein Prozent auf 79,6 Mrd. Dollar zu. Der Gewinn kletterte um 52 Prozent auf 8,7 Mrd. Dollar. Im Vorjahr hatte eine hohe Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform die Bilanz belastet. (Reuters/red.)

(APA/dpa)