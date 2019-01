Chip-Ausrüster ASML erwartet Delle im Auftaktquartal

"Das gesamte Jahr wird gut, aber das erste Quartal schwach", kündigte ASML-Vorstandschef Peter Wennink am Mittwoch an. Einige Kunden des weltweit größten Herstellers von Lithographiemaschinen zur Halbleiterherstellung hätten ihre Bestellungen auf die zweite Jahreshälfte verschoben.

Daher rechne er in den ersten drei Monaten mit einem Umsatzrückgang auf 2,1 Milliarden Euro, nach 2,3 Milliarden vor Jahresfrist.

Die Warnung des Zulieferers ASML vor einem holprigen Jahresauftakt setzt den europäischen Chip-Herstellern zu. Die Aktien von Infineon, AMS und ASM International verlieren bis zu 1,9 Prozent. ASML ist der erste größere Konzern aus der Chip-Industrie, der seine Bücher öffnet. Am Abend folgt Texas Instruments, am Donnerstag Intel.

Im zweiten Halbjahr dürften sich Umsatz und Renditen bei ASML wieder besser entwickeln. Anders als Apple berichtete CEO Wennink über eine "solide" Nachfrage in China. Apple hatte zuletzt erstmals seit der Einführung des iPhones vor mehr als zehn Jahren seine Umsatzprognose verfehlt. Zu den Problemen im abgelaufenen Quartal verwies der US-Technologieriese auf schwache Geschäfte in China.

ASML verbuchte unterdessen im vierten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns auf 788 (Vorjahr: 643) Millionen Euro und legte beim Umsatz um etwa ein Fünftel auf 3,14 Milliarden Euro zu. Damit übertraf der Chip-Ausrüster die Expertenschätzungen. Mit einem Auftragseingang von knapp 1,6 Mrd. Euro verfehlten die Niederländer die Markterwartungen in Höhe von 2,53 Milliarden Euro dagegen deutlich.

"Unsere Kunden haben Ende des vierten Quartals auf die nachlassende Nachfrage in ihren Endmärkten reagiert und die Lieferungen einiger Produkte vom ersten Halbjahr 2019 in das zweite Halbjahr verschoben, um Angebot und Nachfrage auszugleichen", sagte Wennink. Es sei aber zu erwarten, dass die Chiphersteller auch heuer in neue Kapazitäten investieren werden. ASML baut Maschinen für Chipproduzenten wie Samsung und Intel.

(Reuters)