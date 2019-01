Wiener Marinomed nimmt zweiten Anlauf an die Börse

400.000 Aktien im Preisband von 75 bis 90 Euro wollte die Wiener Biotech-Firma Marinomed im Vorjahr an Investoren verkaufen und damit bis zu 36 Millionen Euro einnehmen. Es klappte nicht. Der wegen mangelnder Nachfrage im November unterbrochene Börsengang wird nun fortgesetzt. Ab morgen Donnerstag bis 29. Jänner werden erneut Papiere angeboten. An der Preisspanne hat sich nichts geändert. Das Angebotsvolumen wurde allerdings auf bis zu 260.000 neue Inhaberaktien reduziert. Es kann um bis zu 40.000 Aktien erhöht werden, darüber hinaus gibt es eine Mehrzuteilungsoptionfür bis zu weitere 45.000 Papiere. Der Bruttoerlös soll damit zwischen 22,4 und 31,1 Millionen Euro liegen.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Jänner festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 1. Februar. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

In den ersten Wochen dieses Jahres habe man die chinesische Pharma-Gruppe Link Health Pharma Co. als strategischen Partner für den chinesischen Markt gewonnen, sagte Marinomed-Chef Andreas Grassauer laut Aussendung. Mitte Jänner habe außerdem die Europäische Investitionsbank (EIB) die Finanzierung eines von Marinomed beantragten Forschungsprojekts zugesagt. Damit sollen dem Unternehmen nach Abschluss der entsprechenden Verträge bis zu 15 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. Das Geld soll in den Jahren 2019 bis 2022 fließen und zwischen 2024 und 2027 zurückgezahlt werden.

Marinomed hat sich auf die Entwicklung von Pharmaprodukten im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen spezialisiert, die u.a. in Nasen- und Rachensprays eingesetzt werden.