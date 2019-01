Zinsen in Eurozone bleiben bei null

Frankfurt. Europas Währungshüter halten das Geld weiter billig. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt entschied. Die Notenbank bekräftigte zudem, die Leitzinsen noch bis mindestens über den Sommer hinaus nicht antasten zu wollen. Den Strafzins, den Banken für bei der EZB geparktes Geld bezahlen müssen, beließ die Notenbank bei 0,4 Prozent.

Auch nach dem Ende ihrer billionenschweren Anleihenkäufe will die EZB fällig werdende Anleihen aus ihrem Bestand ersetzen. Nach Analystenschätzungen könnten so allein dieses Jahr rund 200 Mrd. Euro reinvestiert werden. Damit werden die Eurowächter ein großer Akteur auf dem Anleihenmarkt bleiben. Die EZB hat ihre auf mehr als 2,6 Billionen Euro angeschwollenen Wertpapierkäufe im Dezember eingestellt. Sie waren in den vergangenen Jahren ihr wichtigstes Kriseninstrument gegen eine aus ihrer Sicht zu geringe Inflation und zu schwache Konjunktur.

EZB-Präsident Mario Draghi wies darauf hin, dass sich die Konjunkturrisken erhöht haben. In einem von Protektionismus und geringerer Nachfrage nach Exporterzeugnissen geprägten Umfeld sei die Wachstumsdynamik auf kurze Sicht wahrscheinlich schwächer als zunächst gedacht, sagte der Italiener. Die zuletzt veröffentlichten Daten seien schlechter als erwartet ausgefallen. „Die andauernden Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf geopolitische Faktoren, und die Bedrohung durch den Protektionismus lasten auf dem Wirtschaftsklima.“ Es herrsche jedoch Einigkeit im EZB-Rat, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession gering sei.

Wann steigen die Zinsen?

Wann genau die erste Zinserhöhung kommen dürfte, sagte Draghi nicht. Volkswirte rechnen inzwischen damit, dass die EZB damit bis 2020 warten wird. Kritik kam vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Deren Chefvolkswirt, Andreas Bley, schrieb: „Mario Draghi weist auf die Abwärtsrisken der konjunkturellen Entwicklung hin. In der Tat hat die konjunkturelle Unsicherheit auf hohem Niveau zugenommen, doch ist der Wachstumspfad intakt. Die Konjunktur im Euroraum dürfte in diesem Jahr etwas schwächer, aber nahe dem Potenzialwachstum expandieren. Daran gemessen erscheint uns die EZB aktuell zu zögerlich. Die EZB sollte sich klar zu einem ersten Zinsschritt 2019 bekennen.“ (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)