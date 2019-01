Intel nährt Angst vor Wirtschaftsdelle

Santa Clara. Der weltgrößte Chip-Hersteller Intel hat am Donnerstagabend die Anleger mit seinen jüngsten Quartalszahlen und seinem Ausblick erschreckt. Zwar gab es ein sattes Plus bei Umsatz und Gewinn, Anleger hatten aber mehr erwartet, zudem gefiel ihnen der Ausblick für das laufende Quartal nicht. Die Aktie fiel am Donnerstag im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent. Die Zahlen schürten auch die Ängste vor einer stärker als erwarteten Abkühlung der Weltwirtschaft.

Das schwache Wachstum bei den Investitionen in Cloud-Infrastruktur und schlechtere iPhone-Verkäufe dürften im laufenden Quartal auf das Geschäft des Chip-Herstellers durchschlagen. Intel verwies auch auf den abgekühlten Markt für Flash-Speicher sowie – genauso wie bereits Apple – auf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China.

Zulieferer von Apple

Von Intel kommen die Funkmodems in Apples iPhones. Apple hatte Anfang Jänner seine Erwartung für das Weihnachtsgeschäft nach unten korrigiert, weil sich das iPhone in China schlechter als erwartet verkauft habe. Im Schlussquartal 2018 konnte Intel die Erlöse noch um neun Prozent auf 18,7 Mrd. Dollar (16,49 Mrd. Euro) steigern. Analysten hatten aber mit gut 19 Mrd. Dollar gerechnet. Nach Angaben von Intel wurden allein im Geschäft mit Smartphone-Modems 200 Mio. Dollar weniger als geplant eingenommen. Für das gesamte Jahr 2019 rechnet Intel jetzt mit einem einprozentigen Zuwachs auf 71,5 Mrd. Dollar. Analysten hatten mit einigen Milliarden mehr gerechnet.

Der Quartalsgewinn erreichte unterm Strich 5,2 Mrd. Dollar. Im Vorjahresquartal hatte die einmalige Zahlung auf die Auslandsgewinne nach der US-Steuerreform zu einem Verlust von 700 Mio. Dollar in der Bilanz geführt.

Im PC-Geschäft stieg der Umsatz im vergangenen Quartal um zehn Prozent auf 9,8 Mrd. Dollar. Das lag daran, dass Intel teurere Chips verkaufen konnte – während der Absatz von Prozessoren für Desktop-Computer um acht Prozent fiel und es bei Notebooks ein dünnes einprozentiges Plus gab.

Bei Chips für Rechenzentren legte der Quartalsumsatz um neun Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar zu. Davor war das Geschäft deutlich schneller gewachsen – aufs gesamte Jahr gesehen gab es ein Plus von 21 Prozent. Laut Intel lasten Kunden aktuell zunächst noch freie Cloud-Kapazitäten aus, bevor sie in einen Ausbau investieren.

Chip-Firmen kämpfen derzeit generell mit einem Überangebot und hohen Lagerbeständen, dem abflauenden Smartphone-Markt und der sinkenden Nachfrage durch Krypto-Schürfer.

Entgegen den Erwartungen einiger Analysten präsentierte Intel keinen neuen Konzernchef. Der Chip-Gigant wird kommissarisch von Finanzchef Bob Swan geführt, nachdem im Juni 2018 der langjährige Konzernlenker Brian Krzanich wegen einer früheren Affäre mit einer Intel-Mitarbeiterin zurückgetreten war. Swan bekräftigte, dass er den Chefposten nicht dauerhaft übernehmen wolle. Der Verwaltungsrat von Intel arbeite, so schnell er könne, daran, einen neuen Chef zu finden.

Hoch von 2000 nicht erreicht

Die Aktie von Intel hat seit Juni des Vorjahres mehr als 15 Prozent ihres Werts eingebüßt. Damals lag sie allerdings auf einem 18-Jahres-Hoch. Den Stand, den das Papier vor dem Platzen der New-Economy-Blase im Jahr 2000 hatte, hat es seitdem aber nicht mehr erreicht. Eine relative Mehrheit der Analysten (20) rät Bloomberg-Daten zufolge zum Kauf der Intel-Aktie. 15 stehen dem Papier neutral gegenüber, sieben Experten raten zum Verkauf. (DPA/Reuters/b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)