Chinesische Eisenerz-Futures steigen nach Dammbruch in Brasilien

Nach dem Dammbruch in Brasilien mit zahlreichen Toten sind die Terminkontrakte für Eisenerz in China in die Höhe geklettert. Die Futures für das meistgehandelte Eisenerz an der Dalian Rohstoffbörse stiegen um zeitweise sechs Prozent auf 567 Yuan (73,88 Euro) pro Tonne und erreichten den höchsten Stand seit September 2017.

Die brasilianische Bergbaubehörde ordnete nach dem Unglück einen Abbaustopp in der vom Bergbaukonzern Vale betriebenen Mine an. Bei dem Dammbruch im Bundesstaat Minas Gerais kamen mindestens 58 Menschen ums Leben. Etwa 300 weitere werden vermisst. Der weltgrößte Eisenerz-Konzern Vale legte geplante Dividenden, Aktienrückkäufe und Manager-Boni auf Eis.

Der Anstieg der chinesischen Eisenerz-Futures ließ die in London notierten Aktien von Bergbaukonzernen steigen. Titel von Rio Tinto und BHP legten je gut zwei Prozent zu. Anglo American rückten um 1,3 Prozent vor. Der Index für die im britischen Auswahlindex FTSE gelisteten Minenbetreiber kletterte um 1,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang November.

Rückenwind erhielten die Aktien der Bergbaukonzerne Experten zufolge auch von einem positiven Analystenkommentar der US-Bank Jefferies. Sie sieht eine anhaltend starke Nachfrage nach Eisenerz aus China. Die Aktien von BHP stuften sie auf "Buy" nach oben.

Dammbruch: Als sich der Schlamm über Brumadinho ergoss

Vale hat schwere Imageprobleme

Der verheerende Dammbruch hat dem Image seines Besitzers Vale einen weiteren schweren Schlag versetzt. Bis heute leidet das Land unter der Umweltkatastrophe, die der Bruch eines weiteren Damms vor drei Jahren in Minas Gerais ausgelöst hatte - dessen Betreiber Samarco war ein Tochterunternehmen von Vale und dem australisch-britischen Konzern BHP.

Damals kamen 19 Menschen ums Leben, die giftige Schlammlawine gelangte in den Fluss Rio Doce und später in den 650 Kilometer entfernten Atlantik. Bis heute zahlen Vale und BHP Milliardenbeträge für den verheerenden Dammbruch, und noch warten viele Opfer auf eine Entschädigung.

Diesmal ist der Schaden für die Umwelt offenbar geringer, dafür aber könnte die Zahl der Opfer in die Hunderte gehen. Die brasilianische Justiz fror bereits elf Milliarden Real (2,57 Milliarden Euro) auf den Konten von Vale für mögliche Entschädigungszahlungen ein. Außerdem wurde das Unternehmen vom Staat und vom Bundesstaat mit ersten Strafen in Höhe von 81 Millionen Euro belegt.

Vale wurde 1942 in Minas Gerais als Companhia Vale do Rio Doce gegründet. Bis 1997 war es in Staatsbesitz. Heute ist Vale der weltweit größte Minenbetreiber für Eisenerz und das drittgrößte Bergbauunternehmen nach den australisch-britischen Konzernen BHP und Rio Tinto.

Neben Eisenerz baut das brasilianische Unternehmen Nickel, Kupfer und andere Metalle ab und besitzt Wasserkraftwerke sowie Schienennetze, Häfen und Schiffe zur Lieferung seiner Produkte. Weltweit beschäftigt es 76.500 Menschen. Sein Börsenwert liegt bei 78,7 Milliarden Dollar (69,4 Milliarden Euro).

2017 erwirtschaftete Vale einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 34 Milliarden Dollar. Netto bedeutet dies ein Plus von 38 Prozent verglichen zum Vorjahresergebnis - ein erster Hinweis, dass sich das Geschäft nach einem Einbruch der Rohstoffpreise im Jahr 2015 wieder erholt hat. Die Krise hatte Vale zu deutlichen Kosteneinsparungen gezwungen.

Nach Angaben des Bergbau-Experten Luiz Jardim Wanderley von der Staatlichen Universität von Rio der Janeiro tendieren Unternehmen in Zeiten fallender Rohstoffpreise generell dazu, "ihre Budgets für Sicherheit und Wartung zu reduzieren". Von den 450 Dämmen in Minas Gerais gebe es deshalb eine "relativ hohe Zahl", deren Zustand "zweifelhaft oder unhaltbar" sei, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Der 1976 gebaute und 86 Meter hohe Unglücksdamm war stillgelegt und zum Abriss vorgesehen. Vale beteuert, eine Inspektion des TÜV Süd habe im September keine Beanstandungen ergeben. Auch bei einer weiteren Kontrolle im Jänner seien keine Mängel festgestellt worden.

Auf seiner Website bekräftigt Vale seine "Leidenschaft für die Menschen und den Planeten". Zu den angestrebten Unternehmenswerten zählen der Grundsatz "Das Leben ist am wichtigsten" und "Tue das Richtige".

(Reuters)