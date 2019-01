Rekorddividende für Aktionäre deutscher Unternehmen

Aktionäre deutscher Börsenschwergewichte dürfen sich nach Berechnungen der Dekabank heuer auf eine Rekordausschüttung freuen: Rund 52,4 Milliarden Euro Dividende werden die 160 Unternehmen in Dax, MDax und SDax demnach in diesem Jahr an ihre Anteilseigner verteilen.

Zwar seien die Kurse vieler Aktien im vergangenen Jahr deutlich gefallen, auf der anderen Seite hätten sich die Unternehmensgewinne jedoch in Summe positiv entwickelt, stellte das Wertpapierhaus der Sparkassen in seiner ersten Analyse zu dem Thema fest, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

"Die gestiegenen Dividendenzahlungen sind insofern durch die solide operative Geschäftsentwicklung fundamental gut unterfüttert", erklärte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte bei der Dekabank. Ein Großteil der Ausschüttungen geht an Anteilseigner im Ausland: Die Papiere im Leitindex Dax zum Beispiel sind zu mehr als 50 Prozent in Händen von Investoren aus dem Ausland.

(APA/dpa)