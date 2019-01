US-Notenbank verändert Leitzins nicht

Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten tastet die US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn den Leitzins nicht an. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibt in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch in einem einstimmigen Votum mitteilten.

Zugleich signalisierte die Fed, dass sie bei Entscheidungen über künftige Zinsschritte "geduldig" agieren werde. Sie hatte den Leitzins im vorigen Jahr insgesamt vier Mal angehoben und damit auf den Wirtschaftsboom in den USA reagiert. Die letzte Erhöhung im Dezember war die neunte Anhebung seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Angesichts auslaufender Schubwirkung der radikalen Steuerreform und möglicher Bremseffekte durch den von US-Präsident Donald Trump befeuerten Handelskonflikt wird allerdings mit einer Abkühlung der Konjunktur gerechnet.

Die Kurse an der Wall Street legten nach dem Zinsentscheid zu, der Dollar gab zum Euro nach. Auch der Fed-Chef hatte zuletzt signalisiert, dass er angesichts der abflauenden Konjunktur keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen sieht. An den Finanzmärkten wird mit einer längeren Zinspause gerechnet, auch wenn die Währungshüter laut Prognosen vom Dezember noch zwei Erhöhungen für 2019 ins Auge gefasst haben.

"Das Ende des Leitzinserhöhungszyklus rückt näher. Die unsichere Wirtschaftslage und Sorgen um die Finanzmarktstabilität werden wohl auch künftig Geduld verlangen", so Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. Uwe Burkert von der LBBW wies darauf hin, dass die Fed entgegen den Erwartungen ihre bisherige Politik "komplett" fallengelassen habe. "Bisher hatte die Fed eine weitere graduelle Leitzinsanhebung signalisiert, nun lässt sie angesichts der gestiegenen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit die Tür nach allen Seiten offen", analysierte der Ökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Die vorsichtigere Haltung steche somit "in unerwartet prägnanter Form heraus".

(APA/Reuters/dpa)