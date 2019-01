Visa profitiert vom Konsum-Boom

Im Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg bei Visa der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,6 Mrd. Euro), wie der US-Finanzkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse kletterten dank eines deutlich höheren Transaktionsvolumens um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar.

Visa spielt - wie auch den Rivalen Mastercard und American Express - insbesondere die florierende US-Konjunktur in die Karten. Steigende Einkommen und Steuersenkungen lassen die Verbraucherausgaben steigen, was für höhere Erträge durch Kreditkartengebühren sorgt. Visas Quartalszahlen übertrafen die Prognosen der Analysten klar und kamen bei Anlegern gut an. Die Aktie legte nachbörslich zunächst deutlich zu und lag zuletzt noch mit rund zwei Prozent im Plus.

(APA/dpa)