Tesla will heuer in jedem einzelnen Quartal Gewinn schreiben

In den drei Monaten per 31. Dezember habe unter dem Strich ein Ergebnis von 139,5 Millionen Dollar gestanden nach einem Plus von 311,5 Millionen Dollar im dritten Quartal, teilte US-Elektroautopionier Tesla am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Im Vorjahr hatte Tesla noch von Steuergutschriften profitiert. Die Tesla-Aktie gab nachbörslich drei Prozent nach, da das Unternehmen mit seinen Gewinnzahlen die Erwartungen der Börsianer verfehlte.

Im laufenden Jahr will Tesla in jedem einzelnen Quartal Gewinne machen. Beim Hoffnungsträger Model 3 dämpfte das Unternehmen allerdings die Erwartungen. Das Produktionsziel von mehr als 500.000 Stück pro Jahr werde wahrscheinlich erst zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 erreicht. Es war ursprünglich für 2018 anvisiert worden. Für Tesla ist zukunftsentscheidend, ob es dem Konzern dauerhaft gelingt, für einen Massenmarkt zu produzieren.

Mitte Jänner hatte Tesla den Abbau von rund 3000 Stellen angekündigt. Im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten mit 45.000 beziffert.