LG mit Rekordgewinn im Geschäftsjahr 2018

LG Electronics (LG) hat im Geschäftsjahr 2018 einen Rekord-Jahresumsatz von 61,3 Billionen KRW (54,4 Milliarden US-Dollar) erreicht. Damit erzielt das Elektronikunternehmen im zweiten Jahr in Folge einen Umsatz von mehr als 60 Billionen KRW. Der Gewinn im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 2,70 Billionen KRW (2,40 Milliarden US-Dollar) erhöhte sich gegenüber 2017 um fast zehn Prozent und beruht in erster Linie den Bereichen Haushaltsgeräte und Home-Entertainment-Produkte.

Der im vierten Quartal 2018 erzielte Umsatz in Höhe von 15,77 Billionen KRW (13,99 Milliarden US-Dollar) lag höher als im dritten Quartal, aber niedriger als im Schlussquartal 2017, was vor allem auf den schwächeren Absatz bei Mobiltelefonen zurückzuführen ist. Hierdurch ging das operative Ergebnis im vierten Quartal auf 75,7 Milliarden KRW (67,1 Millionen US-Dollar) zurück.