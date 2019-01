Facebook trotzt Skandalen

Menlo Park. Facebook hat wieder bewiesen, dass es besser ist als sein Ruf. Zumindest scheinen Aktionäre und Nutzer dieser Ansicht zu sein. Trotz wiederholter Datenskandale hat das weltgrößte Online-Netzwerk im Weihnachtsquartal Umsatz, Gewinn und Nutzerzahl gesteigert, sogar in Europa, wo sie zuvor leicht rückläufig war.

Die jüngsten Quartalszahlen ließen am Donnerstag die Anleger jubeln: Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 16,9 Mrd. Dollar (14,8 Mrd. Euro). Die Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Nutzer wuchs binnen drei Monaten um 50 Millionen auf 2,32 Milliarden. Insgesamt greifen 2,7 Milliarden Menschen auf zumindest eine App des Konzerns zurück, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören.

Gründer und Chef Mark Zuckerberg bestätigte Pläne, die Chatdienste WhatsApp und Facebook Messenger sowie die Kommunikationsfunktion der Fotoplattform Instagram auf eine gemeinsame technische Plattform zu bringen. Dabei soll auch der Einsatz von Verschlüsselung ausgeweitet werden. Aktuell setzt nur WhatsApp standardmäßig Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein, durch die Inhalte nur für Absender und Empfänger im Klartext sichtbar sind.

Unterm Strich erwirtschaftete Facebook trotz hoher Investitionen im Kampf gegen Falschnachrichten sowie für den Schutz der Privatsphäre im vergangenen Quartal einen Rekordgewinn von knapp 6,9 Mrd. Dollar.

Erleichterung bei Anlegern

Ein Vergleich mit den 4,27 Mrd. Dollar Gewinn vor einem Jahr ist nicht aussagekräftig, weil damals die einmalige Abgabe auf Auslandsgewinne im Zuge der US-Steuerreform den Überschuss drückte. Facebook hatte zum Quartalsende Geldreserven von 41 Mrd. Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Plus von mehr als zehn Prozent. Das dürfte auch die Erleichterung der Anleger zeigen, nachdem Facebook wegen Datenskandalen und Problemen im Kampf gegen Manipulation und Propaganda so stark in der Kritik stand wie nie zuvor. Erst kürzlich hatte für Aufsehen gesorgt, dass Facebook jüngere Nutzer dafür bezahlt hat, Zugang zu ihren Smartphones zu erhalten und ihre Aktivitäten genau zu verfolgen.

Das Papier liegt noch um 23 Prozent unter seinem Rekordhoch vom vergangenen Juli. Seit dem Dezember-Tief ist es aber um ein Drittel gestiegen. (b. l./DPA)

