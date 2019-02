Marinomed schafft im zweiten Anlauf den Sprung an die Wiener Börse

Das Wiener Biotech-Unternehmen Marinomed hat am Freitag im zweiten Anlauf den Sprung an die Wiener Börse geschafft. Die Aktien starteten im Segment prime market um 9.24 Uhr mit einem Kurs von 75,50 Euro in den ersten Handelstag. Der Ausgabepreis lag bei 75 Euro.

Inklusive Mehrzuteilung waren bis zum Ende der Angebotsfrist, den 29. Jänner, 299.000 Aktien platziert worden. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. Euro.

Der Aktienstreubesitz liegt laut Unternehmensangaben bei rund 31 Prozent, davon rund 22 Prozent durch neue Investoren im Rahmen des Börsengangs.

Der heutige Börsengang ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens, an die Wiener Börse zu gehen. Ursprünglich war das Debüt für den 29. November 2018 geplant gewesen. Wegen zu geringer Nachfrage musste Marinomed das IPO-Angebot allerdings auf Eis legen.

(APA)