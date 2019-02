Marinomed hat Börsenallergie überwunden

Wien. Es ist zwar nicht die Wall Street, sondern nur die Wiener Wallnerstraße – aber die Aufregung war gestern, Freitag, mindestens so groß wie in New York, wenn ein Unternehmen den Sprung an den größten Handelsplatz der Welt wagt. Immerhin: „Sie sind der erste Börsegang dieses Jahres – nicht nur in Wien, sondern in Europa“, gratulierte Börsechef Christoph Boschan dem Wiener Biotech-Unternehmen Marinomed.

Die Aktien, deren Emissionspreis mit 75 Euro am unteren Ende des Preisbands (bis 90 Euro) fixiert worden war, starteten mit einem Kurs von 75,50 Euro in den Handel und konnten sich im Tagesverlauf auf 76 Euro halten.

Kein Wunder, dass der Jubel letztlich groß war. Gab es doch zu Beginn noch einige Schreckminuten, nachdem sich nicht sofort eine Preisbildung einstellte. Zäh schlich der Zeiger der Uhr nach Handelseröffnung um neun Uhr dahin, und die Spannung auf den Gesichtern der zahlreich erschienenen Mitarbeiter von Marinomed, der Börse, der Erste Group, von Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern und der begleitenden PR-Agentur war nicht zu übersehen. Immerhin stand bald fest, dass keiner der Marktteilnehmer, die Orders platziert hatten, verkaufen wollten.

Minute um Minute verstrich, dann endlich nahm Marinomed-Chef Andreas Grassauer die Glocke (er hielt sie „verkehrt herum“, nach oben, ansonsten drohen fallende Kurse) und läutete den Handel ein. 75,50 Euro – der zweite Anlauf war geschafft, nachdem das für 29. November angesetzte Debüt mangels Nachfrage verschoben worden war.

Bawag vor eineinhalb Jahren

Eineinhalb Jahre hat die Wiener Börse warten müssen, um wieder einen Neuzugang begrüßen zu können. Das letzte klassische IPO (Initial Public Offering) erfolgte durch die Bawag Ende Oktober 2017. Auch davor gab es eine lange Durststrecke, 2014 ging der Flugzeugzulieferer FACC an die Börse.

Zurück zu Marinomed: Inklusive Mehrzuteilung waren bis zum Ende der Angebotsfrist am 29. Jänner 299.000 Aktien platziert worden. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. Euro und ein Streubesitz von rund 31 Prozent. Die Marktkapitalisierung des global tätigen biopharmazeutischen Unternehmens machte zum Börsenstart 95,13 Mio. Euro aus (exklusive Mehrzuteilungsoption). Am Montag wird Marinomed in den ATX Prime und ATX Global Players aufgenommen.

„Wir sind in 30 Ländern aktiv und können mit dem Emissionserlös unser Wachstum fortsetzen“, sagte Grassauer. Der Börsengang sichere dem Unternehmen höchste internationale Aufmerksamkeit. Marinomed entwickelt Produkte im Bereich der Atemwegs- und Augenerkrankungen. So wurde der aus Rotalgen gewonnene Wirkstoff Carragelose zur Behandlung von viralen Infekten der Atemwege entwickelt. Carragelose kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen vor. Neu ist die Technologieplattform Marinosolv, mit der die Wirksamkeit schwer löslicher Stoffe zur Behandlung von Augen und Nase erhöht wird.



[P67BJ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)