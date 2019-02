Deutsche Bank: Endlich ein Minigewinn

Frankfurt. Es ist nicht viel, aber ein Hoffnungsschimmer: Nach drei Verlustjahren schaffte die Deutsche Bank im Vorjahr einen Nettogewinn von 341 Mio. Euro. 2017 wurde noch ein Minus von 735 Mio. Euro verzeichnet. 2015 hatte der damalige Vorstandschef, John Cryan, der im vorigen April seinen Hut nehmen musste, einen Rekordverlust von 6,7 Mrd. Euro gemeldet. 2016 verursachte eine Milliardenstrafe in den USA ein Minus von 1,4 Mrd. Euro.

Schweigen zu Commerzbank

Noch wichtiger wie der Vorjahresertrag – US-Konkurrent JP Morgan machte allein im vierten Quartal rund 20-mal so viel Gewinn – ist für das krisengebeutelte Institut der weitere Geschäftsverlauf. Seit Monaten wird über eine Fusion mit der Commerzbank als Ultima Ratio spekuliert. Dazu wollte Bankchef Christian Sewing nichts sagen. Er habe einen Plan, den er konsequent abarbeite. Er sei sehr zuversichtlich, dass es 2019 weitere Fortschritte geben werde. „Über den Rest spekulieren wir nicht, und wir kommentieren das nicht.“

Vielmehr versprühte Sewing Zuversicht: „Die Rückkehr in die Gewinnzone zeigt, dass die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg ist.“ Das Institut sei allerdings „noch lang nicht“ dort, wo es sein wolle. Wie wahr: Wie andere große Institute litt die Deutsche Bank im vierten Quartal unter den Turbulenzen auf den Finanzmärkten und rutschte – im Gegensatz zu den wichtigsten US-Konkurrenten – sogar in die roten Zahlen. Das Minus lag netto bei 409 Mio. Euro. Vor allem im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren – einst Paradedisziplin der Frankfurter – brachen die Erträge um 23 Prozent auf 786 Millionen Euro ein.

Im Investmentbanking, das neben dem Handel auch das Beratungsgeschäft bei Fusionen und Übernahmen und die Begleitung von Kunden etwa bei Börsengängen umfasst, sind die Erträge um mehr als eine Milliarde auf rund 13 Mrd. Euro gesunken. Und in der Vermögensverwaltung – hauptsächlich verbirgt sich dahinter die im vergangenen Frühjahr an die Börse gebrachte Fondsgesellschaft DWS – halbierte sich das Ergebnis auf 367 Mio. Euro.

Nun gehe es darum, die Bank nach dem Abbau Tausender Stellen und dem Rückzug aus wenig rentablen Geschäften etwa in den USA auf Wachstum zu trimmen, meinte Sewing: „Wir werden 2019 die Kosten weiter senken und in Wachstum investieren. So werden wir unsere Profitabilität auch über das laufende Jahr hinaus substanziell steigern.“ Einen konkreten Ausblick auf Erträge und Gewinn im laufenden Jahr wagte Sewing nicht. Der Stellenabbau – bis Ende des Jahres soll es deutlich weniger als 90.000 Deutschbanker geben – laufe planmäßig. Die Kosten sollen heuer von 22,8 auf 21,8 Mrd. Euro sinken.

Die leidgeprüften Aktionäre erhalten eine stabile Dividende von elf Cent je Aktie, nachdem sie in den Vorjahren lediglich eine magere Pflichtdividende erhalten haben. Vor diesem Hintergrund schwankte die Aktie deutlich vom Minus ins Plus und zurück. Der Kurs ist seit Monaten unter Druck. (Reuters/red.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)